Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока—2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц продемонстрировал нежелание плясать под дудку США. Сразу после встречи в Белом доме с Дональдом Трампом он заявил, что его страна поддерживает российский проект «Северный поток—2», несмотря на то, что Соединенные Штаты категорически против. «Ничего личного, это просто бизнес», — подчеркнул Курц в интервью австрийским журналистам.

— Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения Австрии. Мы хотим, чтобы у нас был газ для отопления и для наших предприятий. Мы будем продолжать развивать этот проект. Пока российская цена лучше, чем американская, Россия будет для нас более привлекательным партнером. Трамп как бизнесмен должен понять это, — объяснил политик.

США, в свою очередь, призывают Европу отказаться от строительства газопровода из России в Европу по дну Балтики, лоббируя поставки своего сжиженного топлива и сохранение транзита через Украину.

Ранее Пятый канал сообщал, что кандидат в президенты Украины Сергей Тарута предположил, что Незалежная может заменить Россию на рынке энергоресурсов в Европе.