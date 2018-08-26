Яблочный 10yearschallenge: Как изменились участницы группы «Ранетки»

Чуть больше 10 лет назад на российские телеэкраны вышел первый эпизод сериала «Ранетки». История о школьной рок-группе, добившейся бешеной популярности, стала практически символом своего времени, а снявшиеся в главных ролях участницы реально существующего коллектива стали звездами российской эстрады.

Однако волна успеха была относительно недолгой: в 2013 году группа распалась и девушки стали строить карьеру по одиночке. Многие «ранетки» выбрали не связанную с музыкой дорогу, а большинство кардинально сменили имидж. Как же экс-участницы коллектива выглядят спустя десятилетие после выхода в свет прославившего их телесериала.

ВКонтакте @ranetkigroup

До неузнаваемости изменилась гитаристка проекта Лена Третьякова. Девушка, впервые представшая перед публикой в образе нескладной «пацанки», сейчас выглядит настоящей леди. На большинстве публикуемых ею снимках Лена появляется с идеальным макияжем, грамотно дополняющим невероятно женственные наряды. Сейчас девушка ведет свой блог в Instagram, который так и назвала — «Бывшая пацанка из «Ранеток».

View this post on Instagram #10yearschallenge Я научилась делать утку😂 A post shared by БЫВШАЯ ПАЦАНКА ИЗ «РАНЕТОК»😱 (@_lenatretyakova_) on Jan 17, 2019 at 12:47am PST

Добавилось женственности и в образе Жени Огурцовой. Правда, от образа оторвы и бунтарки до конца девушка решила не избавляться — на теле Жени появились новые яркие татуировки, а в нарядах нередко присутствуют достаточно агрессивные мотивы. Сейчас «рыжая из «Ранеток» большую часть своего времени и внимания уделяет воспитанию сына Марка. Девушка очень переживает, что могла передать ребенку генетическое заболевание, которое угрожает ей самой потерей зрения.

View this post on Instagram Подхватила от @nyutaofficial ❤️❤️❤️ Мой #10yearschallenge Похорошела🤣🤣🤣 A post shared by ОДНОГЛАЗЫЙ БЛОГЕР (@ogyrtsova_official) on Jan 16, 2019 at 11:26am PST

Отстранилась от музыки и Аня Руднева. Из коллектива артистка ушла еще в 2011 году. Девушка планировала заняться сольной карьерой, однако особого успеха эта идея не возымела. Аня была замужем за актером Павлом Сердюком, исполнившим роль Дениса в сериале «Моя прекрасная няня», но пара распалась. Сейчас Аня занимается семейным бизнесом вместе со своим супругом — Дмитрием Белиным. У девушки двое детей — дочь от первого брака и сын от второго. Впрочем, в конце 2018 года Руднева вместе с бывшей коллегой по группе Наташей Мильниченко заявила о намерении возродить коллектив.

Мильниченко тоже почти полностью отстранилась от музыки. Наташа счастлива в браке с бывшим продюсером «Ранеток», несмотря на весомую разницу в возрасте. Пара воспитывает двоих дочерей — Рассказу и Иву, фотографии которых часто появляются на странице Наташи в Instagram. Сама артистка за десять лет практически не изменилась внешне, оставшись одной из самых узнаваемых участниц группы.

Заметно изменилась барабанщица «Ранеток» Лера Козлова. Стиль артистки стал более изящным, почти гламурным. Сейчас девушка посвящает время путешествиям и активно осваивает рекламу в социальных сетях.

View this post on Instagram #10yearchallenge Чувствуете разницу?) A post shared by Valeriya Kozlova (@leraromantika.88) on Jan 31, 2019 at 2:45am PST

Музыкальная карьера после распада коллектива не сложилась и у второй барабанщицы проекта, которая пришла на смену покинувшей группу Козловой — Ани (Нюты) Байдавлетовой. Девушка пыталась построить карьеру сольно и даже работала какое-то время с продюсером Максимом Фадеевым, но так и не достигла желаемого успеха. Зато большую популярность имеет личный блог Ани — в нем самая юная участница группы поначалу делилась секретами комфортной жизни с небольшим бюджетом, а сейчас рассказывает о своих успехах. Девушка сменила цвет и длину волос, отказалась от «рокерского» стиля с массивными аксессуарами и отдает предпочтение лаконичной изящности в подборе образов.

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