Яблочный 10yearschallenge: Как изменились участницы группы «Ранетки»

Чуть больше 10 лет назад на российские телеэкраны вышел первый эпизод сериала «Ранетки». История о школьной рок-группе, добившейся бешеной популярности, стала практически символом своего времени, а снявшиеся в главных ролях участницы реально существующего коллектива стали звездами российской эстрады.
Однако волна успеха была относительно недолгой: в 2013 году группа распалась и девушки стали строить карьеру по одиночке. Многие «ранетки» выбрали не связанную с музыкой дорогу, а большинство кардинально сменили имидж. Как же экс-участницы коллектива выглядят спустя десятилетие после выхода в свет прославившего их телесериала.
До неузнаваемости изменилась гитаристка проекта Лена Третьякова. Девушка, впервые представшая перед публикой в образе нескладной «пацанки», сейчас выглядит настоящей леди. На большинстве публикуемых ею снимках Лена появляется с идеальным макияжем, грамотно дополняющим невероятно женственные наряды. Сейчас девушка ведет свой блог в Instagram, который так и назвала — «Бывшая пацанка из «Ранеток».
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ПЯТНИЧНЫЙ ЛАЙКТАЙМ ДЛЯ СУРОВОГО КОТА ВАСИЛИЯ! 😂✨⠀ ⠀ Правила: ⠀ ⚡Ставь лайк на это фото и два предыдущих; ⠀ ⚡В комментариях пиши «ХОЧУ ЛАЙК»; ⠀ ⚡Поставь несколько лайков тому, кто написал комментарий перед тобой.⠀ ⠀ Ты можешь это делать несколько раз! ⠀ ⠀ Конечно же, я буду заходить к некоторым из вас и лайкать крутые фотографии💕⠀
Добавилось женственности и в образе Жени Огурцовой. Правда, от образа оторвы и бунтарки до конца девушка решила не избавляться — на теле Жени появились новые яркие татуировки, а в нарядах нередко присутствуют достаточно агрессивные мотивы. Сейчас «рыжая из «Ранеток» большую часть своего времени и внимания уделяет воспитанию сына Марка. Девушка очень переживает, что могла передать ребенку генетическое заболевание, которое угрожает ей самой потерей зрения.
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Подхватила от @nyutaofficial ❤️❤️❤️ Мой #10yearschallenge Похорошела🤣🤣🤣
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Меня просто бросает в дрожь, когда я слышу на улице от других родителей фразы «Не иди туда, ты упадешь!"😢 или «Не делай это, у тебя не получится!» 🤐 первой фразой особенно часто козыряет мой муж😡 то есть ребенок ещё даже не попробовал, а ему уже понаставили кучу блоков его же собственные родители! Когда он вырастет и захочет открыть свой бизнес, у него в голове будет звенеть мамино «Ты не сможешь!», и человек просто обречен быть менеджером среднего звена всю жизнь😪 если мой сын лезет на высокую горку или планирует прыжок с дивана, я предупрежу его об опасности и предложу свою помощь! Уж лучше мы используем лишний пузырек зеленки, но оставим целыми амбиции и уверенность в себе 😁 а какие «косяки» в воспитании вы замечаете у себя и своих близких? Что не нравится и хотелось бы поменять? 🤩 #рыжая_семейнаяжизнь
Отстранилась от музыки и Аня Руднева. Из коллектива артистка ушла еще в 2011 году. Девушка планировала заняться сольной карьерой, однако особого успеха эта идея не возымела. Аня была замужем за актером Павлом Сердюком, исполнившим роль Дениса в сериале «Моя прекрасная няня», но пара распалась. Сейчас Аня занимается семейным бизнесом вместе со своим супругом — Дмитрием Белиным. У девушки двое детей — дочь от первого брака и сын от второго. Впрочем, в конце 2018 года Руднева вместе с бывшей коллегой по группе Наташей Мильниченко заявила о намерении возродить коллектив.
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А мама мне в детстве всегда говорила «почему Куртка такая холодная, попа замёрзнет» 😂 Говорили вам так? А про шапку? Напишите в комментариях 🤟🏻🙂 Я начала носить вот это вот все сравнительно недавно 😳 «вот это вот все» раньше было не в моде))) в моей голове точно! И всегда считала что пальто но мой рост это бред. А оказалось нет😀 Как вам? А цвет?! Скажите огонь?)))) это мой самый любимый, кроме красного 😀 цвет чайной розы называется 😎 Ну и 80 процентов шерсти! Подкупило то, что почти все носят Пальто от @by_milani 🤟🏻 я серьёзно. А расцветки. с трудом выбрала.))
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#РАНЕТКИ 2009-2019 Как считаете изменилась ли Аня😍❓👇🏼 #10yearchallenge. . . . . #рок#группа#музыка#концерт#happybirthday#стс#сериал#rock#band#music#fashion#зима#serial#любовь#школа#school#love#Москва#санктпетербург#питер#челябинск#Новосибирск#Екатеринбург#пермь#музыканты#праздник#musicians
Мильниченко тоже почти полностью отстранилась от музыки. Наташа счастлива в браке с бывшим продюсером «Ранеток», несмотря на весомую разницу в возрасте. Пара воспитывает двоих дочерей — Рассказу и Иву, фотографии которых часто появляются на странице Наташи в Instagram. Сама артистка за десять лет практически не изменилась внешне, оставшись одной из самых узнаваемых участниц группы.
Заметно изменилась барабанщица «Ранеток» Лера Козлова. Стиль артистки стал более изящным, почти гламурным. Сейчас девушка посвящает время путешествиям и активно осваивает рекламу в социальных сетях.
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🌸💕 Photo: @pavelshelkovnikov Muah: @mirrortwin Style: @irinaplatonycheva
Музыкальная карьера после распада коллектива не сложилась и у второй барабанщицы проекта, которая пришла на смену покинувшей группу Козловой — Ани (Нюты) Байдавлетовой. Девушка пыталась построить карьеру сольно и даже работала какое-то время с продюсером Максимом Фадеевым, но так и не достигла желаемого успеха. Зато большую популярность имеет личный блог Ани — в нем самая юная участница группы поначалу делилась секретами комфортной жизни с небольшим бюджетом, а сейчас рассказывает о своих успехах. Девушка сменила цвет и длину волос, отказалась от «рокерского» стиля с массивными аксессуарами и отдает предпочтение лаконичной изящности в подборе образов.
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многое изменилось, скажу я Вам 😂 и не только внешне. Сходство видите? 😂
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Для самых активных подписчиков моего профиля 🥰✨ Решила придумать до вас очень интересную историю с возможностью попасть ко мне в профиль! А если прямо говоря — взаимный пиар 🌪 Я всегда читаю ваши комментарии и некоторых даже знаю уже по фотографиям профиля :) не только вы следите за мной 🤓 Если вы хотите, чтобы я разместила ваш профиль у себя в сториз, заходите на 1 серию моего шоу «Нюта» у меня в IGTV и отмечайте 3 пользователей (реальных) Через недельку я выберу 3 людей, которых я успела запомнить у себя в комментариях и в комментариях под серией моего шоу и размещу их профили в себя в СТОРИЗ 🥳 Это будет такой небольшой подарок для самых моих преданных друзей в Инстаграмм! Короче говоря. Если у вас есть мысли, ПИШИТЕ мне 😊
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как изменился образ звезд сериала «Папины дочки».