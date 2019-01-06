Названа причина смерти актрисы Дарьи Егорычевой

Актриса Дарья Егорычева скончалась от онкологического заболевания в возрасте 37 лет в Москве.

Последние годы артистка боролась с прогрессирующим раком легких, говорится в сообществе ВКонтакте, созданном для сбора денег на лечение Дарьи.

Друзья и знакомые актрисы характеризовали Дарью Егорычеву как героического и стойкого человека.

— Даши не стало сегодня в 4.15 утра , — говорится в сообщении.

Егорычева была одинока, увлекалась богословскими курсами и проводила много времени в церкви. Последнюю публикацию в Instagram Дарья сделала в Рождество. В ней она поздравила с праздником православных и поблагодарила за помощь и поддержку.

Дарья Егорычева известна по ролям в телесериалах «Глухарь», «Темная ночь», «Тайны института благородных девиц». Актриса играла и в спектаклях «Живой труп», «День рождения кота Леопольда», «Бедная Лиза».