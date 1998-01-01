Путина попросили изменить компенсации работающим пенсионерам

, 4:15 Эфирная новость 8

С просьбой к президенту России обратился глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Алексей Майшев

Тема:
Послание президента ФС 2019 46

Изменить компенсации работающим пенсионерам. С такой просьбой к президенту по следам Послания обратился глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он напомнил, что до сих пор не решен спор с правительством: профсоюзы требуют, чтобы все надбавки были не ниже минимального размера оплаты труда — как постановил Конституционный суд еще в 2017 году.

— Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда и, что через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда, — отметил Шмаков.

— Сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера, — подчеркнул Владимир Путин.

 — Не совсем, — возразил глава Федерации независимых профсоюзов России.

— Да, там так прямо и написано в решении суда. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, — согласился Владимир Путин.

Темы Послания президент обсуждал сегодня и с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В регионе активно включились в нацпроекты — кроме медицины, строят новые школы, детские сады, модернизируют системы водоснабжения и ремонтируют дороги.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минэкономразвития пояснило причины снижения доходов россиян в 2018 году.

Тема:
Послание президента ФС 2019 46
22 февр
Депутаты установили себе срок на разработку плана по выполнению поручений Путина
22 февр
Как отреагировали в регионах на Послание Путина Федеральному собранию
21 февр
Видео: Почему паллиативная помощь в России должна быть комплексной
21 февр
Путин рассказал о теоретической угрозе отключения России от интернета
21 февр
В Госдуме приступили к реализации Послания Путина Федеральному собранию
21 февр
Видео: Как президентскую программу «Земский учитель» восприняли на селе
21 февр
Захарова прокомментировала реакцию Запада на Послание Путина Федеральному собранию
21 февр
Глава Петербурга пригласил военных пенсионеров на госслужбу
21 февр
В Кремле рассказали о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса
21 февр
Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

4:15
Путина попросили изменить компенсации работающим пенсионерам
3:31
Депутаты установили себе срок на разработку плана по выполнению поручений Путина
2:29
Названа причина смерти актрисы Дарьи Егорычевой
1:52
Человек упал под поезд в московском метро — кадры с места
1:30
Россия заблокировала в ОБСЕ рекомендацию по недопуску наблюдателей на выборы
0:59
Самарский губернатор отреагировал на выставленный у администрации гроб
0:37
Мощный снегопад накрыл Лас-Вегас впервые за 82 года — видео
0:22
Как отреагировали в регионах на Послание Путина Федеральному собранию
0:05
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока—2»
23:54
Не менее шести человек погибли при взрывах на северо-западе Сирии
23:42
Движение поездов по Крымскому мосту начнется 8 декабря
23:25
«Бред!»: Галкин о слухах про операцию Пугачевой
23:06
Гроб с телом оставили у администрации Самары из-за беззакония на кладбище
22:49
Новичок «Зенита» Азмун помог команде выбить «Фенербахче» из Лиги Европы
22:37
Памятник Виталию Чуркину открыли во Владимирской области
22:22
Американский музыкант и актер Питер Торк скончался в 77 лет
22:07
«Все штатно» — в Роскосмосе сообщили о выходе египетского спутника на орбиту
21:59
Подробности покушения на Медведчука раскрыли в ДНР
21:44
«Супердолгогерой»: Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса
21:29
Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Партнеры канала

Денис Майданов. Небо над Россией

Русское радио представляет сольный концерт Дениса Майданова «Небо над Россией».

Общество