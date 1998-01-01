Как отреагировали в регионах на Послание Путина Федеральному собранию

, 0:22 Эфирная новость 56

Первые шаги по выполнению задач, поставленных президентом, уже были сделаны.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 44

Послание Федеральному собранию заставит поработать депутатов и управленцев в каждом субъекте федерации. Тем более, что многие вопросы должны решаться именно на местах: работа поликлиник, обучение в школах, воспитание в детских садах.

После обращения президента к Федеральному собранию Госдума в окончательном чтении приняла закон о паллиативной помощи. Теперь тяжелых больных будут бесплатно обеспечивать сильнейшими обезболивающими, а вся помощь будет оказываться на дому.

Еще одной важной темой послания было снижение ипотечной нагрузки для многодетных семей. Это сейчас действительно проблема, так как ежемесячные выплаты и коммуналка съедают огромную часть бюджета. А детей нужно кормить и одевать.

Сегодня сделаны лишь первые шаги по выполнению задач, поставленных накануне. Но это уверенное начало в верном направлении.

Ранее Пятый канал рассказывал, как восприняли на селе президентскую программу «Земский учитель».

Тема:
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