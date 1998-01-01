Путин поручил принять меры для снижения ипотечной ставки до 8% и ниже

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять дополнительные меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.

Поручение было дано в рамках реализации послания президента Федеральному собранию от 20 февраля.

— Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8% годовых и менее. Доклад — до 15 января 2020 года, далее — один раз в полгода, — говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие задачи поставил Владимир Путин перед Федеральным собранием. 20 февраля президент России озвучил ключевые задачи развития страны на ближайший год. Главной темой стала социально-экономическая политика. И прежде всего — сбережения народа и поддержка семей.