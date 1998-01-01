Депутаты установили себе срок на разработку плана по выполнению поручений Путина

Чуть больше трех недель — такой срок установили сегодня депутаты сами себе на разработку плана, по которому будут реализовывать президентские поручения. К 18 марта должна быть готова четкая схема — что и как будет сделано по итогам Послания, с которым накануне глава государства обратился к Федеральному собранию. Главное, что уловили все: времени на раскачку нет, надо действовать.

Предложений от фракций ждут в течение недели — до следующей среды. На поручение президента о необходимости изменить порядок, по которому пенсии доводятся до прожиточного минимума, и провести перерасчет — отреагировали молниеносно. Все фракции сегодня получили распоряжение — сконцентрироваться на решении именно этого вопроса.

— Уважаемые коллеги, вместе с регионами нам в кратчайшие сроки необходимо проработать вопрос о произошедшей несправедливой, как сказал президент, индексации пенсий, компенсировать те деньги людям, которые они недополучили, — обратился к депутатам первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков.

И сегодня же Госдума выполнила еще одно поручение президента — как можно скорее завершить работу над законопроектом о медицинской паллиативной помощи. Той, что направлена на улучшение качества жизни безнадежно больных пациентов. Документ принят в окончательном чтении. Обещают, что помощь, включая облегчение боли, создание достойных бытовых условий и психологическую поддержку, будет доступна в любом регионе и бесплатно.