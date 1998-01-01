Подруга матери найденного в «Лосином острове» мальчика встала на ее защиту

Подруга Надежды Куликовой, сына которой нашли с пакетом на голове в московском парке «Лосиный остров», встала на защиту женщины. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Светлана Терехина организовала сбор подписей в поддержку своей подруги, подозреваемой в том, что она хотела причинить вред своему сыну.

— Мы не верим в обвинение. Тем более не верим, что ребенок в шесть лет бродил по какому-то лесу. Не могла она этого сделать. Не могла. Да она с него пыль сдувала, она на него голос никогда не повышала , — заявила она.

Также Терехина опровергла слухи о том, что Куликова возила мальчика в церковь, чтобы «изгнать бесов». По ее словам, ребенок всего лишь встречался с батюшкой.

При этом, как сообщает KP.RU, когда шестилетний Слава проходил лечение в научно-практическом центре психологического здоровья детей, сама Надежда Куликова показалась его лечащим врачам очень странной. Они даже всерьез советовали женщине хотя бы на время отдать ребенка в другую семью или в детский дом.

В интервью изданию сотрудники медицинского центра также рассказали, что в то время, когда мальчик наблюдался у них, странностей в его поведении они не заметили. При этом указали на напряженные отношения между матерью и сыном. По словам врачей, мальчик старался делать все, чтобы понравиться женщине, однако мать полностью подстраивала его под себя, давила на него. Надежда Куликова считала своего сына больным и постоянно внушала ему это.

Сейчас Куликова задержана. 22 февраля Преображенский суд Москвы изберет ей меру пресечения.

Ранее Пятый канал сообщал, что отец мальчика тоже считает свою бывшую возлюбленную странной.