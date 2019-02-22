Указ 001: Гуайдо подписал первую «президентскую» директиву

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Первый указ касается доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу и открытия границы с Бразилией.

Фото: © РИА Новости / Марко Бельо

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 85

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо издал свой первый «президентский» указ сообщает РИА Новости. Указ номер 001 предписывает всем вооруженным силам Венесуэлы содействовать тому, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию республики.

— В моем качестве главнокомандующего боливарианскими национальными вооруженными силами я подтверждаю разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы, — написал Гуайдо в Twitter.

Оппозиционный парламент, поддерживающий Гуайдо, одобрил указ и планирует получить первые грузы уже 23 февраля. Кроме вопросов гуманитарной помощи указ отменяет предыдущий акт Мадуро, который закрывал границу с Бразилией.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Венесуэлы закрыли морскую границу с островами в Карибском море.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 85
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