Звезда 90-х Ирина Салтыкова жестко пресекла спекуляции на тему ее второго брака, передает «Телепрограмма».

Певица наотрез отказалась комментировать слухи о новом замужестве, которые ранее распустила ее дочь Алиса. Более того, вопрос вызвал крайнее недовольство звезды.

— Бред! Ничего я комментировать не буду, — ответила Салтыкова.

Певица всего один раз состояла в браке — с солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым — все остальные отношения Ирины с мужчинами до свадьбы так и не дотягивали.

К слову, 31-летняя дочь Ирины от брака с музыкантом живет в Лондоне и делает первые шаги в шоу-бизнесе. Что побудило Алису заявить о том, что ее мать готовится к свадьбе — не известно.

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