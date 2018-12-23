«Базарная баба!»: Ведущую «Давай поженимся» Розу Сябитову упрекнули в хамстве

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Поводом для недовольства телезрителей стала публикация в социальных сетях.

Фото: Instagram @syabitova_roza

Пользователи Instagram ополчились на ведущую шоу Первого канала «Давай поженимся» Розу Сябитову из-за заносчивой публикации, пишет Утро.ру.

Знаменитая сваха заявила, что устала получать от зрителей розы, а любимые лилии не устраивают ее соведущую Ларису Гузееву. Сябитова посоветовала поклонникам приносить ей в дар колбасу, чем вызвала недовольство.

Instsgram @syabitova_roza

— А поклонники тащат и тащат розы. А я люблю лилии (но против них взбунтовалась Лариса Гузеева, так как они вонючие) или цветы в горшках, например, гортензию. А еще лучше дарить мне колбасу, — написала ведущая.

Пользователи раскритиковали Сябитову за шутливый пост и отметили ее скудную речь и хамство.

— Уже заказы делают!!! Надо было указать название и сорт колбасы тогда уже сразу!!! Розы их не устраивают!!! — гласит один из комментариев.

 Базарная баба, — пишет другой пользователь.

— Почему Лариса Гузеева не ведет себя так нагло? Достала уже, — сетует третий.

Ранее Пятый канал рассказывал об увлечении Гузеевой обнаженными фотографиями в стиле Волочковой. 

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