Глава МИД Венесуэлы сообщил генсеку ООН о «вооружении» гумпомощи от США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил на встрече в ООН, в которой принимают участие 55 стран.

Главной темой переговоров стало соблюдение международного права в Венесуэле. Итогом заседания стало обращение руководителя внешнеполитического ведомства Боливарианской республики к генеральному секретарю ООН Гутерришу. Арреаса сообщил главе организации о намерениях США вооружить гуманитарную помощь для Венесуэлы и заявил о готовности вести переговоры с американским госсекретарем Майклом Помпео о статусе дипломатов.

— Мы всегда открыты к диалогу. Мы можем провести переговоры с господином Помпео в Вашингтоне или другом месте, если у него будет такое желание, — цитирует ТАСС слова Арреаса.

Отмечается, что генсек ООН внимательно следит за ситуацией вокруг Венесуэлы.

Ранее президент Боливарианской республики Николас Мадуро принял решение закрыть сухопутную границу с Бразилией из-за грузов гуманитарной помощи из США. Президент страны опасается, что к границе перебрасывают американское оружие и технику для поддержки оппозиционера Хуана Гуайдо. Эти догадки подтвердили в российском МИДе, заявив о готовящейся провокации 23 февраля.