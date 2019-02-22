Минобороны выпустила эксклюзивные открытки к 23 февраля

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На страницах оборонного ведомства России в социальных сетях появилась серия праздничных карточек, при этом пользователям предложили собрать свою коллекцию, посещая различные онлайн-платформы.

Фото: Instagram @mil_ru

Министерство обороны России выпустило серию праздничных открыток по случаю Дня защитника Отечества. Как сообщает URA.RU, оригинальные карточки появились на страницах оборонного ведомства в социальных сетях. Так Минобороны порадовало подписчиков к 23 февраля.

— В День защитника Отечества специально для вас, дорогие подписчики! Яркие, необычные, цепляющие, афористичные — эксклюзивные онлайн-открытки с такими разными подписями. Собери их все! — говорится в сообщении.

При этом на разных онлайн-платформах выложены разные открытки, у интернет-пользователей есть возможность, посещая страницы оборонного ведомства в соцсетях, собрать свою коллекцию эксклюзивных поздравителльных открыток. Примечательно, что на карточках изображены разные виды войск, а также генерал армии Сергей Шойгу.  Все открытки сопровождаются либо мотивирующими лозунгами, либо шутливыми комментариями.

Это не единственный подарок от оборонного ведомства к 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в городах воинской славы и местах дислокации штабов военных округов.

— Этот по праву ставший всенародным праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины — это дело чести, — отметил Шойгу.

Ранее Пятый канал рассказывал, как защитников Отечества поздравил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Минобороны выпустила эксклюзивные открытки к 23 февраля

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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Instagram @mil_ru

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