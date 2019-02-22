Минобороны выпустила эксклюзивные открытки к 23 февраля

Министерство обороны России выпустило серию праздничных открыток по случаю Дня защитника Отечества. Как сообщает URA.RU, оригинальные карточки появились на страницах оборонного ведомства в социальных сетях. Так Минобороны порадовало подписчиков к 23 февраля.
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При этом на разных онлайн-платформах выложены разные открытки, у интернет-пользователей есть возможность, посещая страницы оборонного ведомства в соцсетях, собрать свою коллекцию эксклюзивных поздравителльных открыток. Примечательно, что на карточках изображены разные виды войск, а также генерал армии Сергей Шойгу. Все открытки сопровождаются либо мотивирующими лозунгами, либо шутливыми комментариями.
Это не единственный подарок от оборонного ведомства к 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в городах воинской славы и местах дислокации штабов военных округов.
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Текст праздничного приказа: https://t.co/z25dwFOLJs #СергейШойгу #Шойгу #23февраля #Праздники #Поздравления pic.twitter.com/PysXNrMhl3— Минобороны России (@mod_russia) February 22, 2019
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Ранее Пятый канал рассказывал, как защитников Отечества поздравил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.