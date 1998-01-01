Музыкант Игорь Николаев опубликовал в Instsgram редкую фотографию 1984 года, на которой он произносит военную присягу.

— Вот такой он, рядовой Николаев, в 1984 году на плацу принимает присягу! Усы, по случаю важности момента, были сбриты! — подписал снимок певец.

Таким образом Николаев поздравил защитников Отечества с 23 февраля. Подписчикам понравился черно-белый кадр, комментарии запестрили словами поздравления и комплиментами.

— Безусый солдатик который не знает что ждет впереди…

— Очень мужественный рядовой!

— Очень даже милый рядовой Николаев, можно было и влюбится! — гласят подписи под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров поздравил россиян с 23 февраля.