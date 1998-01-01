Музыкант Игорь Николаев опубликовал в Instsgram редкую фотографию 1984 года, на которой он произносит военную присягу.
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Таким образом Николаев поздравил защитников Отечества с 23 февраля. Подписчикам понравился черно-белый кадр, комментарии запестрили словами поздравления и комплиментами.
— Безусый солдатик который не знает что ждет впереди…
— Очень мужественный рядовой!
— Очень даже милый рядовой Николаев, можно было и влюбится! — гласят подписи под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров поздравил россиян с 23 февраля.