Европейские страны неправильно реагируют на угрозу ядерной гонки вооружений, обвиняя во всем Россию. Об этом заявил депутат Бундестага Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau, содержание которой приводит агентство «Экономика сегодня». По мнению немецкого политика, такой подход вместе с увеличением военных расходов только еще больше подстегнет гонку вооружений. Не стоит Европе, по словам Триттина, и делать ставку на США.

— Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это — токсичная смесь, представляющая угрозу для безопасности Европы, — пишет парламентарий.

Он считает, что избежать угрозы Европа можно только налаживая диалог с Россией. Для этого необходимо убрать тактическое ядерное оружие НАТО из Европы и отказаться от американской системы ПРО. Тогда в ответ Россия пообещает сделать шаги к разоружению, уверен Юрген Триттин.

Ранее Пятый канал сообщал, что проведенный в Германии вашингтонским Pew Research Center опрос показал, что немцы считают рост влияния США большей угрозой для себя, нежели Россию и Китай.