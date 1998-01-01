Депутат Бундестага: США — токсичная смесь, угрожающая безопасности Европы

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По мнению Юрген Триттина, избежать угрозы европейские страны могут только убрав со своей территории американские ракеты и договариваясь с Россией.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Европейские страны неправильно реагируют на угрозу ядерной гонки вооружений, обвиняя во всем Россию. Об этом заявил депутат Бундестага Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau, содержание которой приводит агентство «Экономика сегодня». По мнению немецкого политика, такой подход вместе с увеличением военных расходов только еще больше подстегнет гонку вооружений. Не стоит Европе, по словам Триттина, и делать ставку на США.

— Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это — токсичная смесь, представляющая угрозу для безопасности Европы, — пишет парламентарий.

Он считает, что избежать угрозы Европа можно только налаживая диалог с Россией. Для этого необходимо убрать тактическое ядерное оружие НАТО из Европы и отказаться от американской системы ПРО. Тогда в ответ Россия пообещает сделать шаги к разоружению, уверен Юрген Триттин.

Ранее Пятый канал сообщал, что проведенный в Германии вашингтонским Pew Research Center опрос показал, что немцы считают рост влияния США большей угрозой для себя, нежели Россию и Китай.

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