Двадцать человек погибли в аварии на севере Китая

Двадцать человек погибли, порядка тридцати пострадали в результате серьезной аварии на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. Об этом сообщает РИА Новости.

Все погибшие и пострадавшие являются работниками одной из угледобывающих компаний.

Авария случилась утром. Пятнадцать человек скончались на месте, еще один умер по дороге в больницу. Четверо — в лечебном учреждении.

На месте происшествия работают экстренные службы. Им предстоит выяснить причины и виновников аварии.

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