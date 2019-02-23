Двадцать человек погибли в аварии на севере Китая

Двадцать человек погибли, порядка тридцати пострадали в результате серьезной аварии на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. Об этом сообщает РИА Новости.
Все погибшие и пострадавшие являются работниками одной из угледобывающих компаний.
Авария случилась утром. Пятнадцать человек скончались на месте, еще один умер по дороге в больницу. Четверо — в лечебном учреждении.
На месте происшествия работают экстренные службы. Им предстоит выяснить причины и виновников аварии.
Ранее Пятый канал публиковал видео, как фуре оторвало кабину и выкинуло ее на встречную полосу на МКАД.