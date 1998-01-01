Власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Об этом вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес сообщила в Twitter.

По словам Родригес, такие меры обусловлены тем, что Македония «предоставляет территорию своей страны для действий США». Когда «грубые насильственные действия» со стороны Америки и ее союзников прекратятся, сообщение между странами вновь восстановится.

Ранее Пятый канал сообщал, что 22 февраля США доставили к границам Венесуэлы гуманитарную помощь, о которой действующий президент республики Николас Мадуро не просил. Таким образом американские власти продолжают всячески поддерживать оппозицию во главе с Хуаном Гуайдо.