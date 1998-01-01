Мадуро: Попытка госпереворота в Венесуэле провалена

Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась, и за месяц дестабилизации оппозиция ничего не добилась. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу, 23 февраля, на митинге своих сторонников.

Именно сегодня, спустя 30 дней после самопровозглашения себя исполняющим обязанности главы Боливарианской республики, Хуан Гуайдо пообещал обеспечить доставку иностранной гуманитарной помощи для населения страны, о которой, впрочем, законно избранный глава страны не просил.

Чтобы избежать возможных провокаций, в том числе проникновения в страну под видом гумпомощи оружия для оппозиции, власти Венесуэлы закрыли границу с Бразилией и Колумбией.

Кроме того, закрыто воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Разрешение на взлет есть только у тех самолетов, которые использует государство.

Как сообщал Пятый канал, Гуайдо сегодня поспешил было заявить, что первый грузовик с гумпомощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы. Однако фура не смогла преодолеть заградительный кордон, и вернулась восвояси.