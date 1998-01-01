Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Впервые в истории Саудовской Аравии женщина заняла высокую дипломатическую должность. Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд стала послом страны в США. Об этом стало известно из королевского указа, который был опубликован Саудовским агентством новостей.

В тексте сообщается, что принцесса Рима, назначенная на пост посла в США, получила ранг министра.

Новый посол королевства в США — дочь принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне с 1983 по 2005 год. До назначения на новую должность принцесса занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта. В 2014 году она попала в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes.

Ранее Пятый канал сообщал, что суды Саудовской Аравии будут рассылать женщинам СМС о расторжении брака. Так власти борются с практикой «секретных» разводов, когда мужчины прекращают семейные отношения не предупреждая жен.