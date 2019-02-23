Фото: Отец рэпера Децла опубликовал архивный снимок с сыном 1996 года

, 17:26 Фото 635

Александр Толмацкий выложил в сеть фотографию, на которой Кириллу всего 13 лет.

Фото: ВКонтакте @Децл aka Le Truk

Тема:
Умер рэпер Децл 62

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в 1996 году, сообщает Teleprogramma.pro. На трогательном снимке папа с сыном кормят голубей. Кириллу на тот момент было всего 13 лет. Александр Толмацкий очень коротко озаглавил этот пост.

— 1996 год 13 лет, — написал отец Децла.

Подписчики Александра Толмацкого оставили много теплых комментариев под публикацией.

— Счастливые люди какие.

— Какой мальчик был хороший.

— Кто бы мог подумать, что через 3 года он начнет не по-детски зажигать на стадионах по всей стране.

Стоит отметить, что Александр Толмацкий на протяжении нескольких лет не поддерживал отношений с сыном. После кончины Кирилла, отец стал регулярно делиться с подписчиками его снимками и публиковать видео с его выступлений.

 
 
 
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Публикация от Alexander Tolmatskiy (@alexandertolmatskiy)

О смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого утром 3 февраля сообщил его отец Александр Толмацкий. Сердце музыканта остановилось спустя полчаса после концерта в Ижевске.

Ранее Пятый канал сообщал, что стало известно имя наследника рэпера Децла. Отец артиста Александр Толмацкий подтвердил, что права на музыку, видео, товарные знаки и продукцию с символикой рэпера достанутся одному человеку.

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