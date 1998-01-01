Журналистка проекта RT Redfish ранена в ходе акций протеста в Венесуэле

Журналистка проекта телеканала RT Redfish получила травмы во время сьемки сюжета о столкновениях на границе Венесуэлы и Колумбии. Об этом говорится в Telegram-канале RT.

Сообщается, что женщина попала под автомобиль, в котором находились оппозиционные активисты. Корреспондентка чудом осталась в живых.

Проект Redfish специализируется на расследованиях и снимает документальные ролики, посвященные социально-экономическим проблемам.