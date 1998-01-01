Журналистка проекта RT Redfish ранена в ходе акций протеста в Венесуэле

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Корреспондентка осталась чудом в живых, передает телеканала в Telegram-канале RT.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 97

Журналистка проекта телеканала RT Redfish получила травмы во время сьемки сюжета о столкновениях на границе Венесуэлы и Колумбии. Об этом говорится в Telegram-канале RT.

Сообщается, что женщина попала под автомобиль, в котором находились оппозиционные активисты. Корреспондентка чудом осталась в живых.

Проект Redfish специализируется на расследованиях и снимает документальные ролики, посвященные социально-экономическим проблемам.

Ранее Пятый канал сообщал, что Венесуэла приняла решение разорвать дипломатические отношения с соседней Колумбией. Такое решение было принято после того, как Колумбия вместе с США организовали «пропагандистское шоу» на границе с Венесуэлой. По мнению дипломатического ведомства, это нарушает нормы ООН, так как мирное существование в стране подверглось риску.

Тема:
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