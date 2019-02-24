Жгучая брюнетка: Такой Валерию еще никто не видел — фото

, 19:43 Фото 853

Иосиф Пригожин опубликовал в сети фото супруги 16-летней давности.

Фото: instagram @prigozhin_iosif

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram опубликовал фото жены 16-летней давности. На снимке артистка предстала в образе жгучей брюнетки со стильной короткой стрижкой. Валерия целится из револьвера в «невидимого противника».

— 16 лет назад в самое сердце на поражение… — написал под фотографией Иосиф Пригожин.

Поклонники не узнали певицу на снимке, но при этом, все как один, стали желать счастья супругам в день годовщины их отношений.

— Не привыкли мы к такой Валерии…

— Не узнать!

— Очень красивая Валерия! Вы очень красивая пара!

— Уже 16 лет, а кажется совсем недавно была ваша свадьба. Будьте счастливы и берегите друг друга

 
 
 
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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Ранее Пятый канал сообщал, что Иосиф Пригожин рассказал о мошенниках, орудующих под именем певицы Валерии.

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