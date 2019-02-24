Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram опубликовал фото жены 16-летней давности. На снимке артистка предстала в образе жгучей брюнетки со стильной короткой стрижкой. Валерия целится из револьвера в «невидимого противника».
— 16 лет назад в самое сердце на поражение… — написал под фотографией Иосиф Пригожин.
Поклонники не узнали певицу на снимке, но при этом, все как один, стали желать счастья супругам в день годовщины их отношений.
— Не привыкли мы к такой Валерии…
— Не узнать!
— Очень красивая Валерия! Вы очень красивая пара!
— Уже 16 лет, а кажется совсем недавно была ваша свадьба. Будьте счастливы и берегите друг друга
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Ранее Пятый канал сообщал, что Иосиф Пригожин рассказал о мошенниках, орудующих под именем певицы Валерии.