«Зеленая книга» взяла «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Американская киноакадемия объявила победителя премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Награду получила картина «Зеленая книга».

«Green Book» has won the 2019 Oscar for Best Picture.



«The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences, and finding out the truth about who we are. We're the same people.» #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/CVEWkboxPK — ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.

За награду также боролись такие фильмы, как «Черный клановец», «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

«Зеленая книга» ранее завоевала приза гильдии продюсеров США. По словам режиссера картины Питера Фаррелли, «Зеленая книга» — это рассказ про любовь, про то, как люди любят друг друга, несмотря на различия между ними. Так прокомментировал пообеду в главной номинации создатель фильма.

В воскресенье, 24 февраля, в американском Лос-Анджелес проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Золотые статуэтки присуждают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.

Лучшим документальным фильмом стала работа Элизабет Чай Васарелии и Джимми Чина «Фри Соло». А лучшей актрисой второго плана киноакадемики признали Реджину Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Команда «Черного клановца» получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Премию за лучший сценарий получил Ник Валелонга за сценарий к картине «Зеленая книга». Золотую статуэтку за лучший анимационный фильм получил «Человек-паук: Через вселенные». Лучшим саундтреком стала песня Shallow из фильма «Звезда родилась».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».