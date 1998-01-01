«Зеленая книга» взяла «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Американская киноакадемия объявила победителя премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Награду получила картина «Зеленая книга».
«Green Book» has won the 2019 Oscar for Best Picture.— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
«The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences, and finding out the truth about who we are. We're the same people.» #Oscars https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/CVEWkboxPK
За награду также боролись такие фильмы, как «Черный клановец», «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».
«Зеленая книга» ранее завоевала приза гильдии продюсеров США. По словам режиссера картины Питера Фаррелли, «Зеленая книга» — это рассказ про любовь, про то, как люди любят друг друга, несмотря на различия между ними. Так прокомментировал пообеду в главной номинации создатель фильма.
В воскресенье, 24 февраля, в американском Лос-Анджелес проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Золотые статуэтки присуждают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».