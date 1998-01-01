«Зеленая книга» взяла «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

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На награду также претендовали «Черный клановец», «Черная Пантера», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

Фото: Кадр из х/ф "Зеленая книга" (2018 г.) / реж. П. Фаррелли

Американская киноакадемия объявила победителя премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Награду получила картина «Зеленая книга».

За награду также боролись такие фильмы, как «Черный клановец», «Черная пантера», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

«Зеленая книга» ранее завоевала приза гильдии продюсеров США. По словам режиссера картины Питера Фаррелли, «Зеленая книга» — это рассказ про любовь, про то, как люди любят друг друга, несмотря на различия между ними. Так прокомментировал пообеду в главной номинации создатель фильма.

В воскресенье, 24 февраля, в американском Лос-Анджелес проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Золотые статуэтки присуждают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов.

Лучшим документальным фильмом стала работа Элизабет Чай Васарелии и Джимми Чина «Фри Соло». А лучшей актрисой второго плана киноакадемики признали Реджину Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Команда «Черного клановца» получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Премию за лучший сценарий получил Ник Валелонга за сценарий к картине «Зеленая книга». Золотую статуэтку за лучший анимационный фильм получил «Человек-паук: Через вселенные». Лучшим саундтреком стала песня Shallow из фильма «Звезда родилась».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия», а лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».

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