Кадры из больницы: Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

, 13:33 Фото 236

Музыкальный продюсер выложил в Instagram фото со своей супругой, в комментарии под которым рассказал о ее состоянии.

Фото: Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Бари Алибасов разместил в Instagram фото из больницы, под которым рассказал о состоянии своей супруги народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

— Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. В субботу вылетаем на кинофестиваль в Испанию, — подписал публикацию музыкант.

 
 
 
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Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Никакого инфаркта, обычная простуда. В субботу вылетаем на кинофестиваль в Испанию. . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #юмор #нанаюбилей #2019год #алибасовшукшина #танцуйпокамолодой

Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

Известия о хорошем самочувствии артистки порадовали поклонников. Они пожелали Федосеевой-Шукшиной скорейшего выздоровления и похвалили Алибасова за то, что он находится рядом со своей супругой в такой трудный момент.

— Молодчик Бари! Настоящий мужчина!

— Любимые наши, счастья Вам! Живите долго и в радости! Вы прекрасны и мы вас любим!

— Вот напугали! Давайте выздоравливайте, наша дорогая!

— Какая хорошая новость. Здоровья ей и долгих лет жизни, - писали пользователи. 

Ранее Пятый канал сообщал, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо накануне вечером, 24 февраля. После того, как жена Бари Алибасова пожаловалась на боли в груди, ее экстренно доставили в больницу. У актрисы диагностировали острый инфаркт.  Однако пресс-атташе Бари Алибасова заявила, что это плановый осмотр. 

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