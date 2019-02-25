Кадры из больницы: Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов разместил в Instagram фото из больницы, под которым рассказал о состоянии своей супруги народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

— Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. В субботу вылетаем на кинофестиваль в Испанию, — подписал публикацию музыкант.

Известия о хорошем самочувствии артистки порадовали поклонников. Они пожелали Федосеевой-Шукшиной скорейшего выздоровления и похвалили Алибасова за то, что он находится рядом со своей супругой в такой трудный момент.

— Молодчик Бари! Настоящий мужчина!

— Любимые наши, счастья Вам! Живите долго и в радости! Вы прекрасны и мы вас любим!

— Вот напугали! Давайте выздоравливайте, наша дорогая!

— Какая хорошая новость. Здоровья ей и долгих лет жизни, - писали пользователи.

Ранее Пятый канал сообщал, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо накануне вечером, 24 февраля. После того, как жена Бари Алибасова пожаловалась на боли в груди, ее экстренно доставили в больницу. У актрисы диагностировали острый инфаркт. Однако пресс-атташе Бари Алибасова заявила, что это плановый осмотр.