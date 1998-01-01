«Черная метка» за слова: Серебряков надеется продолжить съемки в России

Алексей Серебряков в своем интервью ТАСС сказал, что надеется на дальнейшие съемки в России и не понимает шумихи вокруг его недавних высказываний. На выступлении в Лондоне актер сделал резонансное заявление — он упомянул, что за последние 20 лет Россия развязала несколько войн, а также сказал, что сейчас страна вынуждена «демонстрировать псевдопатриотизм. Кроме этого, Серебряков резко высказался о российском менталитете в интервью Юрию Дудю, сказав, что зачастую российская национальная идея — это «сила, наглость и хамство».
Актер рассказал, что три месяца назад читал лекцию перед студентами Экономической школы в Лондоне, а затем из этого выступления вырвали цитату и начали «поливать грязью».
В ответ на фразу про псевдопатриотизм музыкант Юрий Лоза предложил запретить Серебрякову сниматься в России. Актер упомянул и о таком риске.
Кроме того, он заявил, что не понимает, почему его слова вызывают такой резонанс, а также сказал, что не обращает на критику внимания.
Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Панин поддержал слова Серебрякова.