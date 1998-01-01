«Черная метка» за слова: Серебряков надеется продолжить съемки в России

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Алексей Серебряков на выступлении в Лондоне сказал, что Россия развязывает войны и вынуждена изображать «псевдопатриотизм», на что получил шквал критики.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Алексей Серебряков в своем интервью ТАСС сказал, что надеется на дальнейшие съемки в России и не понимает шумихи вокруг его недавних высказываний. На выступлении в Лондоне актер сделал резонансное заявление — он упомянул, что за последние 20 лет Россия развязала несколько войн, а также сказал, что сейчас страна вынуждена «демонстрировать псевдопатриотизм. Кроме этого, Серебряков резко высказался о российском менталитете в интервью Юрию Дудю, сказав, что зачастую российская национальная идея — это «сила, наглость и хамство».

Актер рассказал, что три месяца назад читал лекцию перед студентами Экономической школы в Лондоне, а затем из этого выступления вырвали цитату и начали «поливать грязью».

— Я — российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного, — сказал Серебряков.

В ответ на фразу про псевдопатриотизм музыкант Юрий Лоза предложил запретить Серебрякову сниматься в России. Актер упомянул и о таком риске.

— Хочется верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России, и мне не выпишут «черный билет», «черную метку», и дадут возможность работать, — пояснил Серебряков.

Кроме того, он заявил, что не понимает, почему его слова вызывают такой резонанс, а также сказал, что не обращает на критику внимания.

— Я воспринимаю это как бред, — подчеркнул Серебряков.

Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Панин поддержал слова Серебрякова.

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