Репортаж: Можно ли было избежать страшной аварии на Невском проспекте

, 21:19 Репортаж 312

Аналогичные ДТП происходят не впервые на центральной улице Северной столицы.

Фото, видео: Пятый Канал, ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 19

Женщину, получившую самые серьезные повреждения во время страшного ДТП на Невском, вновь прооперировали. Она по прежнему в реанимации и вот уже двое суток за ее жизнь борются врачи. Состояние двух других пострадавших у медиков опасений не вызывает. Два человека погибли на месте. Виновника ДТП в понедельник, 25 февраля, суд отправил на два месяца в СИЗО. Вопросы сегодня были не только к нему, но и к тем, кто следит за безопасностью на дорогах — во-первых, почему человек без прав, свободно разъезжает; во-вторых, почему на главной улице Петербурга не предусмотрено никакой защиты для пешеходов, ведь это уже не первый смертельный наезд.

Детали страшной аварии следователи и дознаватели изучили вдоль и поперек с нескольких ракурсов. Сомнений в виновности водителя ни у кого не осталось. Мураду Касымову грозит до девяти лет лишения свободы. Отягчающим обстоятельством может стать и употребление наркотиков. Роман Ишмухаметов с подробностями.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с отцом предполагаемого виновника страшной аварии, в котором он рассказал о реакции на произошедшее.

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