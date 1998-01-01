«Если он виновен, пусть накажут»: Отец Мурада Касымова о своем сыне после ДТП на Невском

Пятый канал публикует эксклюзивное интервью с родственниками Мурада Касымова, который по предварительной информации в ночь на 24 февраля на своем BMW X6 выехал на тротуар на Невском проспекте и протаранил группу людей. В результате смертельного наезда, два человека погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести, были госпитализированы.

По словам отца предполагаемого виновника ДТП, то, что произошло, не похоже на его сына. Каграман Касымов считает, что виной всему давнее заболевание Мурада.

— Я одно хочу сказать, я своего сына вырастил. Я не могу представить, что он какие-то наркотики. Вот этого не может быть. Мы не пьющая семья. Мы не пьем вообще. Пускай проверяют его кровь, этого не может быть. Он лежал в больнице с менингитом, получал инвалидность. У него нет памяти. Я говорил с ним по телефону. Я спросил, как так получилось? Он сказал, папа я отключился. Если он виновен, он должен понести наказание, — заявил отец Мурада — Каграман Касымов.

Дядя Мурада — Али, в свою очередь, говорит, что не знает, что могло послужить причиной ДТП.

— Что случилось конкретно — нам неизвестно. Если он виновен, пусть его накажут, потому что погибли невинные люди. Мы соболезнуем, — сказал дядя предполагаемого виновника ДТП.

Двоюродный брат Мурада — Феруз пояснил, какую позицию после ДТП занимает семья предполагаемого виновника смертельной аварии.

— Совершил он хотя нехотя, произошла такая ситуация. Конечно же мы больше переживаем за семьи пострадавших, за их родственников. Это для нас такой же траур. Мы готовы всеми средствами и силами их поддерживать. Конечно же это может быть для них никакого значения не будет иметь, но как-то для собственной совести. Мы всегда будем рядом. А он в свою очередь, он случайно, он не специально. Позиция родителей ясна: произошло — наказание понесет, — заявил молодой человек.

Поздно вечером в воскресенье, 24 февраля, в квартиру родителей Мурада Касымова приехали сотрудники Следственного комитета России. Они забрали сейф, а также увезли с собой отца предполагаемого виновника аварии.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с мужчиной, который пострадал в ДТП на Невском. Он рассказал, что близкие Мурада Касымова уже приходили и предлагали деньги, чтобы «отмазать» родственника.