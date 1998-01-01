«Без Тодда наши жизни сломаны»: Мать американца, погибшего в ДТП на Невском проспекте

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В ночь на 24 февраля 40-летний Тодд Кроуэл погиб на Невском проспекте под колесами BMW X6, который выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

Фото, видео: Facebook @todd.crowell

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 16

Мать американца, погибшего в ДТП на Невском проспекте, в интервью Пятому каналу рассказала, каким был ее сын. По словам Шерри Кроуэл последние четыре года жил в России и очень любил эту страну.

— Когда он не был в России, он путешествовал по разным странам или приезжал сюда к нам в Штаты. Он путешествовал по 70 разным странам, так что, я думаю, можно сказать, что это была его великая страсть. Он был очень одаренным в математике, естествознании и компьютерном программировании, прежде чем начать свои путешествия. Всем было интересно разговаривать с ним о путешествиях, — рассказала Шерри Кроуэлл.

По словам убитой горем матери, Тодд был ее старшим сыном. Ему было 40 лет, однако детей он не имел. В России он занимался разработкой компьютерной игры.

— Тодд был очень стеснительным в детстве, но он, конечно, перерос это. У него много друзей во многих местах, которые очень хорошо о нем говорят. Он также обожал своих четырех племянниц и племянников. Я очень любила Тодда, и теперь в моем сердце всегда будет дыра. Наши жизни без Тодда сейчас и всегда будут сломаны. Тодд жил той жизнью, которой хотел, — заключила женщина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в ночь на 24 февраля на Невском проспекте водитель на BMW X6 наехал на пятерых пешеходов, двое из которых скончались на месте. Виновник аварии был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года. Отец Мурада Касымова о своем сыне после ДТП на Невском сказал, что если он виновен, то пусть понесет наказание.

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 16
24 февр
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