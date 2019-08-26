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  4. Сбившего на Невском пешеходов Мурада Касымова отпустили из СИЗО

Сбившего на Невском пешеходов Мурада Касымова отпустили из СИЗО

, 9:31 Эфирная новость 134

Это стало полной неожиданностью для родственников погибших и тех, кто все эти месяцы проходит лечение после жуткой аварии.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

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Тем временем, пострадавшие в резонансном ДТП на Невском проспекте готовятся оспорить решение суда. Виновного Мурада Касымова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Это стало полной неожиданностью для родственников погибших и тех, кто все эти месяцы проходит лечение после жуткой аварии.

Суд отправил Мурада Касымова в изолятор на время следствия, но спустя полгода выпустил на свободу. Обвиняемому до начала суда нельзя выходить по ночам из дома, садиться за руль и посещать бары и клубы.

К Касымову теперь время от времени приезжают родные и друзья на дорогих иномарках. Вот только журналистов здесь не ждут. Пока же особого контроля за Касымовым нет — электронный браслет не надет, отмечаться ни у кого не надо.

Предполагаемому виновнику ДТП, несмотря на ограничения, ничего не мешает снова надышаться на Думской «веселящим газом» и сесть за руль. Ведь машину-убийцу БМВ X6 Касымову вернули.

Алексей Полторанин подробнее.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео падения пешехода в реку Мойку во время ДТП в Петербурге.

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