Вечная расплата: Как в России собираются наказывать виновников ДТП с пострадавшими

, 2:37 Эфирная новость 23

Что будет грозить водителям, из-за которых люди стали инвалидами, и как подобная практика работает в других странах — обзор Пятого канала.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Сухоруков, Пятый канал

Тема:
Наезд на пешеходов на Невском проспекте 21

Какое бы наказание не понес нарушитель, пострадавшим в ДТП здоровье очень часто не вернуть. Общественники в таком случае предложили назначать возмещение морального вреда пожизненно. Сделал кого-то инвалидом — будешь всю жизнь расплачиваться за его страдания. Сейчас такую выплату можно взыскать лишь единовременно. Однако этого, по мнению инициаторов проекта, явно недостаточно.

Если человек в результате аварии потерял руку или ногу, то фантомные боли будут мучить его до самой смерти. Значит, и компенсация должна быть постоянной. Соответствующие поправки собираются внести в Гражданский кодекс. Кстати, подобная практика несколько лет существует в Китае. Правда, там уже столкнулись с шокирующей проблемой.

Теперь водители, сбившие пешехода, возвращаются и доводят дело до фатального конца. Тюремный срок для многих водителей Поднебесной предпочтительнее вечной финансовой кабалы. А не получится ли, что после принятия этого закона в России, где фиксируют десятки тысяч ДТП, страну захлестнет волна умышленных убийств.

— Все зависит от правоприменительной практики, от адекватности того, кто держит этот закон в руках и, как оператор крана, руководит этим процессом. Я понимаю, что может быть по всякому, — считает президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, в его ведомстве делают все, чтобы сократить количество аварий с трагическими последствиями. Например, уже в ближайшее время собираются внедрить систему дистанционного тестирования здоровья водителей. Пока это коснется только таксистов. Теперь определять алкогольное опьянение, давление, пульс и даже психическое состояние человека за рулем будут на расстоянии — с помощью специальных датчиков.

Кроме того, уже в следующем году планируется ввести электронные права. Подделать и потерять такой документ невозможно. К тому же похожие друг на друга люди больше не смогут ездить по одному и тому же документу. Такой уловкой часто пользовались водители, лишенные прав управления.

Ранее Пятый канал рассказывал, можно ли было избежать страшной аварии на Невском проспекте.

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