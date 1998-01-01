Фото: СК изъял баллоны с «веселящим газом» из клубов после ДТП в Петербурге

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга прошли с рейдом по ночным клубам Северной столицы и собрали богатый «урожай» — 21 емкость с «веселящим газом» была обнаружена в заведениях города на Неве. В распоряжении Пятого канала оказались фото изъятых баллонов, которые теперь хранятся в управлении СК по Центральному району Петербурга.

Интерес следователей к этому веществу вызвало трагическое происшествие на Невском — 24 февраля Мурад Касымов сбил пятерых прохожих, двое из которых погибли на месте, третий пострадавший скончался в больнице. Как признался сам виновник смертельного ДТП, накануне трагедии он надышался «закисью азота». Теперь правоохранительные органы проверяют заведения Северной столицы — нет ли в ночных клубах и барах опасного «веселящего газа».

Ранее Пятый канал сообщал, что указанное вещество могут приравнять к наркотикам.