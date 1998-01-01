Песков опроверг сообщение Bloomberg о словах Путина по делу Baring Vostok

Президент России Владимир Путин не называл оправданным задержание основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, как об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

— Однозначно нет. Президент констатировал факты. Никаких своих предпочтений не высказывал , — приводит слова Пескова телеканал «360».

Ранее Bloomberg распространило информацию, что на закрытой встрече Владимир Путин якобы сказал, что подозрение в хищении 2,5 миллиарда рублей игнорировать нельзя.

Пятый канал рассказывал об уголовном деле в отношении основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, которого подозревают в крупном мошенничестве, а именно хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный».

Песков подтверждал, что Путин неоднократно лично встречался с арестованным в Москве Калви. Однако вопрос о том, чтобы поручиться за него или каким-либо иным образом повлиять на ход расследования, «не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства».

Калви арестован на два месяца и находится в СИЗО «Матросская тишина».