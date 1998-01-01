Рейсовый автобус с людьми врезался в мачту городского освещения в Москве

ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса произошло в Москве. По информации Пятого канала, транспортное средство врезалось в мачту городского освещения в районе дома 50 корпус 1 на проспекте Андропова. По предварительным данным, это произошло после столкновения с легковушкой.

В момент аварии в салоне автобуса находились люди. Известно о четверых пострадавших. В каком они состоянии — уточняется. На месте работают пять бригад медиков, а также сотрудники ГИБДД.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что виновник смертельного ДТП на Невском проспекте «дышал шариком» перед трагедией.