Посол: США направили в Венесуэлу просроченные лекарства и продукты

Национальная гвардия страны открыла огонь на границе с Колумбией по толпе манифестантов, которые требуют от властей разрешить ввоз в страну гуманитарной помощи. Сторонники Мадуро уверяют, что под видом грузов с продовольствием и медикаментами в страну пытаются ввезти оружие. Америка настаивает — Венесуэла на грани гуманитарной катастрофы и нуждается в помощи извне.

Со стороны Колумбии в венесуэльских пограничников градом летят камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ получают гранаты со слезоточивым газом, изредка — резиновыми пулями по ногам. Колумбийские военные вроде бы и стоят на посту, но почему не пытаются навести порядок на границе — непонятно.

Тем более неясно, как вообще в закрытую зону попали активисты, и кто им разрешил пронести с собой коктейли Молотова? Сторонники законного президента Мадуро объясняют: все это инсценировка, чтобы весь мир узнал о якобы гуманитарной катастрофе. Для этого же и накануне пригнали целых четыре грузовика с продуктами и медикаментами.

— Мы защищаем наши семьи, наших детей и наших граждан. Мы все страдаем из-за нехватки продовольствия и лекарств, — говорит Жан Карлос Сезар Парра, дезертир из Нацгвардии Венесуэлы.

Но помощь Штатов больше похожа на пиар-акцию. Посол Венесуэлы в интервью «Известиям» заявил: в машинах были просроченные лекарства и испорченные продукты. И хорошо еще, что грузовики сожгли, на границе, так и не пропустив в страну. Но активисты, которые руководили провокацией, во всем обвинили сторонников президента Мадуро. И призвали запад усилить давление на Каракас: и политически, и экономически.

— Сегодня мы видим, что многосторонняя дипломатическая изоляция намного эффективнее угроз и заявлений, — говорит президент Колумбии Иван Дуке.

Именно этот нажим из Вашингтона и создает гуманитарную катастрофу в Венесуэле. Получается, что Штаты сами создают проблему, а потом героически ее решают с помощью своего ставленника — Хуана Гуайдо. Но как только на границе обстановка накалилась до предела, он почему-то предпочел покинуть страну. Как он сам объяснил, искать новых союзников.

— Сегодня, в Боготе, на этой исторической встрече, мы с честью просим помощи и сотрудничества для усиления необходимого давления на режим Венесуэлы, — заявляет Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы.

Куратор самозваного президента — сам вице-президент США — Майкл Пенс добавляет значимости словам протеже. Чтобы никто из этой самой мировой общественности точно не пропустил заявление никому неизвестного Гуайдо.

— Президент Трамп хотел, чтобы я подтвердил нашу приверженность восстановлению свободы в Венесуэле, а также призвал народы всего этого полушария поддержать нас. Как я уже сказал, мы считаем, что, в данной ситуации, не может быть никаких сторонних наблюдателей, — говорит вице-президент США Майк Пенс.

Вряд ли эти слова слышали в самой Венесуэле. Люди там просто живут. Ходят по магазинам. Американец, который приехал в Каракас в поисках гуманитарного кризиса, за несколько дней до прибытия к границе голодающей Венесуэлы американских грузовиков с помощью, снял видео.

— Очень много мяса… очень много томатного соуса… и полки, в целом, заполнены продуктами, — показывает прилавки мужчина.

Но никакого продовольственного кризиса так и не нашел. Ни в Каракасе, ни в венесуэльской глубинке. На рынках и в магазинах продукты есть. И далеко не просроченные, как в тех грузовиках, что отправили США под видом гуманитарной помощи.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что провокации на границе Венесуэлы и Колумбии перерастают в боевые действия.