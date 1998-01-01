Новорожденный малыш найден в мусорке на юго-западе Москвы

Новорожденного малыша очевидцы обнаружили во вторник, 26 февраля, в мусорке на юго-западе Москвы. Как стало известно Пятому каналу, все произошло на Бульваре Дмитрия Донского.

Малыш был передан медикам, однако спасти его не удалось.

В настоящее время столичные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и ведут розыск родителей младенца.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одном шокирующем проявлении жестокости со стороны родителей, которая привела к гибели трехлетней девочки в Кирове. Молодая мать оставила ее на неделю умирать без еды и воды. Комната, в которой проживал ребенок и вовсе была похожа на мусорку.