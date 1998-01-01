Видео: Какие сигналы с того света получает певец Шура?

Певец Александр Медведев, известный всем как Шура, получает сигналы с того света. Звезду 90-х ведет по жизни его бабушка, которая умерла еще в 2004 году. Самый близкий человек постоянно снится Шуре.

— И то, что она была у нас ни ведьмой, ни колдуньей — она была ясновидящей. Ее очень боялись беременные женщины в ресторане, потому что если бабушка подходила и говорила кому-то, что будут двойняшки, то все: двойняшки.

Советы бабушки помогают артисту бороться со злым роком, который преследует его с самого детства. Только сейчас, в 43 года он понимает, что многие его беды были предначертаны судьбой. Еще в юном возрасте о будущих несчастьях Шуре сообщила бабушка.

— Она даже знала в детстве моем, что у меня с детьми будет проблемка. Она, может, даже понимала, что онкология будет в моей жизни.

В Новосибирске, где провел Шура детство, Веру Михайловну знали многие. Считалось, что бабушка певца обладала особым даром. Многие ходили к ней за советами, просили предсказать судьбу и даже помочь в личных делах. И маленький Саша с интересом наблюдал за этим. Но разве мог тогда Саша Медведев предположить, что бабушка знает и о том, какая страшная зависимость его подстерегает.

— Бабуля говорила: «У тебя будет сложное становление». И она понимала, что я с чем-то столкнусь.

Позже Шура не раз вспомнит эти разговоры. Особенно, когда неоднократно оказывался на грани жизни и смерти.

— Мы и о смерти с ней очень много говорили. В нашей семье к этому отношение было нормальное абсолютно. И на ее похоронах, она когда уходила, мне сказала: «Не вздумайте реветь. Вы же не в ад меня провожаете, а в рай».

Когда осенью прошлого года Шуру похоронили заживо, он воспринял это спокойно и даже с юмором. Многие СМИ опубликовали страшные заметки: эстрадный певец Шура скончался 13 октября 2018 года в возрасте 43 лет.

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Чуть позже, правда, сообщения удалили. Это произошло как раз в разгар судебных разбирательств артиста по поводу своей квартиры. Певец даже решил, что так его пытаются сломать оппоненты. Борьбу за собственную квартиру в суде Шура ведет уже больше полугода. Съемку в ней проводить нельзя — по документам жилье принадлежит другому человеку.

— Дома мы не снимаем. Потому что дома то и нет. Мы его отсуживаем. Сейчас суды идут.

Дело очень запутанное. В 2003 году Шура купил квартиру площадью в сто квадратных метров на улице Островитянова, в спальном столичном районе Тропарево. Но в собственность так и не оформил. Деньги за жилье артист выплачивал частями, но никаких документов, подтверждающих факт платежа, не брал.

— Просрал в то время, сам не понимая. Оплатить оплатил, приносил копейки. И ни разу не взял расписку. Сам дурак!

Пока Шура никуда съезжать не собирается. Ведь он жил в этой квартире, которую сейчас оценивают в 90 миллионов рублей, практически с переезда в Москву. Сделал там шикарный ремонт на пять миллионов. Теперь певец понимает, что его любимая бабушка посылала ему знаки как раз в те моменты, когда он бездарно прожигал свою жизнь.

— У меня дома шел ремонт. У меня была такая фрамуга, и на ней висели шубы. У меня был один момент в жизни, что было 40 шуб. Мне дарили. И я не включил свет, пошел в туалет ночью. И запинаюсь об эту фрамугу. И голос такой откуда-то: «Внучек, ты не сильно ушибся?» Да нет, бабуля. И тут я понимаю: как? Как так? Ее нет уже лет шесть с нами.

Сейчас Шура снимает свою же квартиру у нового владельца за 80 тысяч рублей в месяц. Вот такая ирония судьбы: 15 лет жил в собственной квартире, а потом она в одно мгновенье превратилась в арендованную.

— Главное, чему я сейчас радуюсь, что я остался жив и здоров. Хрен с ними с деньгами. Не купил я себе таунхаусов и квартир. Главное, остался жив и здоров. Хотя мог загнуться на раз.

По мотивам жизни артиста можно снимать сериал. Он был худым и толстым, блондином и брюнетом, богатым и бедным, беззубым и с голливудской улыбкой. Александр Медведев прошел многое, но уверен — лучшее еще впереди. И чудить он не закончил. Но теперь только безобидно. Например, покрасил свою бородку в светлый цвет. Шура верит, что со сменой имиджа и в его жизни наступит другая полоса.

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