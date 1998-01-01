Мать пятимесячной девочки, которую бортпроводник уронил на перрон аэродрома в Сургуте, рассказала Пятому каналу, о самочувствии ребенка. По ее словам, их с дочерью не стали оставлять в больнице и отпустили домой.

— Переломов нет, но у нас есть отек, ребенок чувствует себя хорошо. Конечно, первые дни надо будет давать обезболивающее — рассказывает женщина.

В дальнейшем ребенка ждет обследование у ЛОРа, однако мать подчеркнула, что главное — отсутствие переломов.

Как сообщает представитель Уральского следственного управления на транспорте, сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются детали случившегося и опрашиваются свидетели. По итогам проверки правоохранителями будет принято необходимое решение.

Ранее Пятый канал сообщал, что компания «Победа» взялась оплатить лечение для пострадавшей девочки.