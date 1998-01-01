Фанаты Децла просят администрацию Москвы о создании мемориальной стены

, 15:39 Фото 101

Оплачивать содержание стены памяти, посвященной Кириллу Толмацкому, поклонники музыканта готовы сами.

Фото: ВКонтакте @russianrastamafia

Тема:
Умер рэпер Децл 63

Поклонники Децла намерены создать стену памяти любимого артиста. Письмо с этой инициативой было направлено в адрес администрации города Москвы официальным фан-клубом рэпера.

— Обращаемся к вам с просьбой разрешить установление в Москве «Стены памяти Кирилла Толмацкого», где поклонники его творчества могли бы возлагать цветы, размещать граффити, посвященные легендарному артисту, — значится в тексте документа.

Авторы инициативы подчеркивают, что Децл был «родоначальником музыкального направления „хип-хоп“ в России» и имеет многомиллионную армию почитателей не только в нашей стране, но и по всему миру. Как сообщает телеканал «360», в качестве места для установки стены фанаты предложили выбрать один из столичных парков.

Также в послании поклонники отметили, что содержание мемориала и уход за ним будет оплачиваться из средств официального фан-клуба рэпера и не потребует затрат от властей. Известно, что для оформления стены уже найдены мастера — создать портрет Децла готовы художники из Белоруссии.

Кирилл Толмацкий, известный публике под псевдонимом Децл, скончался 3 февраля во время выступления в Ижевске. Наследником артиста стал его сын Антоний.

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