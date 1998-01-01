Видео: Что США пытались ввезти в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи

Законные власти Венесуэлы изучили содержимое коробок с гуманитарной помощью, присланной из США. Там оказались просроченные лекарства и продукты. Об этом заявили в посольстве Боливарианской республики в РФ.

По словам дипломатов, груз, вопреки существующей практике, почему-то не проверила ни одна контролирующая организация. Даже Красный крест. Как итог, легитимные власти Венесуэлы будут и дальше разворачивать караваны с сомнительной помощью из Соединенных Штатов, при этом к поставщикам из России претензий нет.

25 февраля попытка оппозиционных сил провести через границу Венесуэлы с Колумбией американский гумконвой закончилась массовыми беспорядками. Ранее Пятый канал рассказывал о столкновении на венесуэльской границе.