Видео: Что США пытались ввезти в Венесуэлу под видом гуманитарной помощи

, 15:56 Эфирная новость 130

Власти Боливарианской республики изучили содержимое коробок, которые пытались ввезти через Колумбию.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Лео Альварес

Законные власти Венесуэлы изучили содержимое коробок с гуманитарной помощью, присланной из США. Там оказались просроченные лекарства и продукты. Об этом заявили в посольстве Боливарианской республики в РФ.

По словам дипломатов, груз, вопреки существующей практике, почему-то не проверила ни одна контролирующая организация. Даже Красный крест. Как итог, легитимные власти Венесуэлы будут и дальше разворачивать караваны с сомнительной помощью из Соединенных Штатов, при этом к поставщикам из России претензий нет.

25 февраля попытка оппозиционных сил провести через границу Венесуэлы с Колумбией американский гумконвой закончилась массовыми беспорядками. Ранее Пятый канал рассказывал о столкновении на венесуэльской границе.

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