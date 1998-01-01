СБУ проводит обыск в охранной фирме, защищающей УПЦ

Служба безопасности Украины (СБУ) в эти минуты проводит обыски в охранной фирме, которая обеспечивает безопасность в храмах Украинской православной церкви (УПЦ). О приходе силовиков рассказал протоиерей Александр Бахов. По его словам, спецслужбы ищут любую зацепку, чтобы обвинить работников компании в работе на Москву.

Прекратить преследование верующих, которые не желают присоединяться к церковному расколу на Украине, сегодня призвал Священный синод Московского патриархата. Десятки православных храмов незаконно захвачены. Священников и верующих, которые пытаются отстоять святыни, избивают. Мировое сообщество должно обратить внимание на вопиющие факты нарушения прав человека и грубое вмешательство официального Киева в дела Церкви.

Ранее Пятый канал публиковал неожиданное заявление мэра Киева Виталия Кличко в отношении УПЦ.