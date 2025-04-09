У верующих в руках был только молитвослов.

Раскольники предприняли попытку захвата Николаевского храма в ночь на среду, 9 апреля, в Черновицкой области на западе Украины. Они напали на прихожан с огнестрельным оружием, дубинками и электрошокерами, а также применили слезоточивый газ. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, на храм, находящийся в селе Верхние Становцы, напали боевики, которые также избили вставших на защиту прихожан. Приказ о захвате, как отметил Дмитрук, отдал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Однако верующим УПЦ удалось отстоять храм «без дубинок, а только с молитвословом в руках».

Местные СМИ также писали, что священник ПЦУ Роман Грищук заодно с мародерами осквернил храм. Дмитрук же добавил, что полиция не защитила граждан и фактически бездействовала.

Депутат напомнил, что в борьбе с канонической УПЦ, власти Украины могут снова попытаться произвести захват храмов в Черновицкой области.

«По предварительной информации, власти области планируют отвезти этих же рейдеров в другие храмы УПЦ в области с целью захвата», — написал он.

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