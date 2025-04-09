Напали с электрошокерами: на Украине сообщили о попытке захвата храма в Черновицкой области
На Украине сообщили о попытке захвата храма в Черновицкой области
Фото, видео: Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС; Telegram/Артем Дмитрук/dmytrukartem; 5-tv.ru
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У верующих в руках был только молитвослов.
Раскольники предприняли попытку захвата Николаевского храма в ночь на среду, 9 апреля, в Черновицкой области на западе Украины. Они напали на прихожан с огнестрельным оружием, дубинками и электрошокерами, а также применили слезоточивый газ. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, на храм, находящийся в селе Верхние Становцы, напали боевики, которые также избили вставших на защиту прихожан. Приказ о захвате, как отметил Дмитрук, отдал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Однако верующим УПЦ удалось отстоять храм «без дубинок, а только с молитвословом в руках».
Местные СМИ также писали, что священник ПЦУ Роман Грищук заодно с мародерами осквернил храм. Дмитрук же добавил, что полиция не защитила граждан и фактически бездействовала.
Депутат напомнил, что в борьбе с канонической УПЦ, власти Украины могут снова попытаться произвести захват храмов в Черновицкой области.
«По предварительной информации, власти области планируют отвезти этих же рейдеров в другие храмы УПЦ в области с целью захвата», — написал он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может подарить похищенные из Киево-Печерской лавры святыни Западу.
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