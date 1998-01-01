«Не надо туда лезть»: Мэр Киева Виталий Кличко призвал не вмешиваться в дела УПЦ

, 23:21 Видео 29

Свою позицию столичный градоначальник озвучил в беседе с пожилой украинкой, требовавшей забрать имущество у монастыря Украинской православной церкви в Киеве.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube / Свобода слова

Глава Киева Виталий Кличко считает, что не нужно вмешиваться в дела Украинской православной церкви (УПЦ) и посягать на ее имущество. Свою позицию мэр украинской столицы озвучил в беседе с жительницей Киева, которая потребовала отобрать собственность у монастыря УПЦ в Голосеевском парке, объяснив это тем, что он русский, а на Украине все должно быть украинским.

Однако требования пожилой дамы не нашли положительного отклика у киевского градоначальника, сообщает Интерфакс.

— Я наполовину русский, у меня мама русская. Так что, мы сейчас будем выгонять всех русских, румын или кого-то? Есть разные монастыри, это вера, Церковь, и не нужно туда лезть, — подчеркнул Кличко.

По мнению мэра Киева, «не имеет никакого значения — русский монастырь или украинский монастырь».

Ранее Пятый канал сообщал, что Кличко, беседуя с журналистом в эфире телеканала NewsOne о достижениях украинской медицины, оговорился, тем самым превысив смертность в медучреждениях Незалежной в три раза.

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