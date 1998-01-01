Многодетная мать Лисицына, подозреваемая в мошенничестве, останется под арестом

, 4:59 Эфирная новость 44

Мать троих детей обвиняют в мошенничестве из-за нотариальной доверенности на людей, которые должны были помочь ей выбрать земельный участок. Но они оформили за спиной женщины сделку сразу на девять участков.

Фото, видео: Пятый канал

26 февраля суд оставил под арестом еще на два месяца многодетную мать Александру Лисицыну. Она проходит по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Матери троих детей вменяют ущерб в 30 миллионов рублей с лишним, Арашуковым, при этом, 30 миллиардов. Кирилл Поляков о соразмерности преступления и наказания.

Почти четыре часа Тверской районный суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения для Александры Лисицыной. Чуда не произошло. Под стражей многодетная мать проведет еще два месяца. Ждали если не чуда, то хотя бы справедливости, говорят адвокаты. Но снова не получилось, суд не воспринял доводы защитников.

— Кому от этого будет хорошо и для чего это было сделано, я не понимаю. Какую опасность Александра Лисицына, эта хрупкая девушка, сидящая в клетке представляет для общества, я тоже не понимаю и к чему мы придем с таким отношением к своим согражданам, я тоже не понимаю, — говорит адвокат Шота Горгадзе.

Телекамеры в зал пустили лишь на пару минут, перед началом заседания и на оглашение. Хотя журналисты подали ходатайство на съемку процесса. Но судья ничего про это не сказал и в протокол просьбу от СМИ не занесли. Налицо нарушение судом закона. Но самое страшное то, что трое малолетних детей Александры Лисицыной до сих пор не знают, где все эти месяцы находится их мама. Хотя укрыть малышей от жестокости общества невозможно.

— Вы не представляете, какое общественное давление сейчас испытывают эти дети, когда они выходят в свет, в школу, когда они выходят на улицу. И многие, либо не говорят, но косо смотрят, а некоторые напрямую им говорят, что твоя мать находится в тюрьме, хотя человек еще не осужден и вина его еще не доказана, — рассказывает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

Александру Лисицыну обвиняют в мошенничестве на 37 миллионов рублей. А все из-за нотариальной доверенности, оформленной на двух человек, которые должны были помочь женщине с детьми с выбором земельного участка еще несколько лет назад. Тогда сделка так и не состоялась, бумагу оформили всего на один год, и многодетная мать о ней просто забыла. И тут выяснилось, что сделку оформили за ее спиной и на девять участков сразу.

— Я считают в принципе это оказание давления, за счет условий содержания, за счет длительных перевозок в автозаке, все это давление, чтобы она пошла навстречу и сказала: «я виновата, только отправьте меня, слава богу, к моим детям», — считает руководитель информационного проекта по защите прав заключенных «Гулаг-инфо» Денис Солдатов.

Адвокаты нашли генеральный план местности. По которому когда-то «участки раздора» принадлежали Лесхозу. А сейчас стали частью поселения Селятино. Защита выяснила: Рослесхоз не был против передачи земель местной администрации, которая позже продала их некому физлицу. И уже у него участки были куплены и оформлены на Лисицыну. Почему из всей этой длинной цепочки отвечать приходится только женщине, к тому же многодетной матери, ответа — нет.

— Даже если бы она их покупала, то она абсолютно законный покупатель, так как участки не принадлежат никакому Лесхозу, выведены не из Лесхоза, а они куплены и просто проданы следующему владельцу, то есть никакого состава преступления здесь нет, — уверен журналист Олег Лурье.

Это громкое дело не осталось незамеченным. За многодетную мать заступились многие общественные деятели, которые настаивают: женщина, которая сама стала жертвой чужого обмана, должна вернуться домой, к детям. Никакой опасности для общества она точно не представляет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что суд арестовал имущество экс-подруги депутата, подозреваемой в краже 22 миллионов.

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