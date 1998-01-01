Рыжеволосая помощница злодея из «Бэтмена» скончалась в США

Знаменитая актриса Лиза Сиграм умерла в пригороде Лос-Анжелеса 1 февраля, но известно об этом стало только сейчас. Последние девять лет она страдала от деменции и находилась под наблюдением врачей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников кинодивы.

Лиза Сиграм запомнилась телезрителям по роли рыжеволосой сообщницы главного злодея в сериале «Бэтмен», а также невесты нефтяного магната в «Беверли Хиллбилли». Она также снималась в таких фильмах как «Воротилы», «Каприз» и «Две тысячи лет спустя».

После завершения карьеры в кино Сиграм работала в сфере коммерческой недвижимости и преподавала актерское мастерство на Гавайях.

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