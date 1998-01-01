Правительство Сирии, представители ООН и российского Центра по примирению враждующих сторон обсуждают операцию по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан.

Подразделения США, которые контролируют эту территорию, оставили людей на произвол судьбы. Беженцам постоянно не хватает продовольствия и медикаментов.

Требования правительства Сирии пропустить гуманитарные конвои американские военные просто игнорируют. Люди, которые все это время жили в лагере, хотят покинуть Эр-Рукбан.

— Страдаем от болезней, бедности, дети голодают. Мы устали от бедности, мы хотим вашей помощи, чтобы вернуться в свою страну, хотим нормальной жизни. От лица Эр-Рукбанской колонии благодарим тех, кто уважает права человека. Спасибо вам, мы благодарим вас за ваши усилия. Мы такие же люди, нас должны уважать. А у нас… Все больные жалуются. Все бедные стенают. Дети пищат от голода! Спасибо вам, — говорит шейх Бессам Абдель Сулейман.

Обо всех проблемах жители лагеря Эр-Рукбан рассказали представителям ООН. Необходимость эвакуации людей очевидна, теперь предстоит обсудить детали операции.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как жители Сирии поздравили российских военных с 23 февраля.