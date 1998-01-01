Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в семье

Лауреат премии «ТЭФИ» Юлия Меньшова заявила, что конфликты — необходимая часть семейной жизни. Они помогают сбросить накопленное напряжение или проявить проблему, добавила 49-летняя актриса театра и кино.

По словам Меньшовой, за 22 года в браке с Игорем Гординым она научилась не избегать конфликтов. Лучшим ответом на вызовы семейной жизни она называет откровенный диалог.

Телеведущая поделилась мнением, как научить ребенка говорить правду.

— Я всегда говорила своим детям, что я их самый надежный тыл и, даже если они серьезно напортачат, дети должны знать, что в первую очередь они могут обратиться за помощью именно ко мне. Мне кажется, это очень важный элемент доверия, который, впрочем, не исключает последующих оргвыводов. Но в спокойной обстановке, с объяснениями и логикой наказания. Не огульного, под воздействием эмоций, — приводит ее слова сайт Teleprogramma.pro.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему экстрасенс предрекла Марату Башарову «несчастное одиночество в болоте».