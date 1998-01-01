Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о конфликтах в семье

Лауреат премии «ТЭФИ» Юлия Меньшова заявила, что конфликты — необходимая часть семейной жизни. Они помогают сбросить накопленное напряжение или проявить проблему, добавила 49-летняя актриса театра и кино.
По словам Меньшовой, за 22 года в браке с Игорем Гординым она научилась не избегать конфликтов. Лучшим ответом на вызовы семейной жизни она называет откровенный диалог.
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