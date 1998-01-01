Названы претенденты на главную номинацию российский премии «Ника»

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На звание лучшего фильма 2018 года претендуют пять кинокартин.

Фото, видео: Kinopoisk

Эксперты главной российской кинопремии «Ника» определили фильмы, вышедшие на экраны в 2018 году, один из который станет победителем в номинации «Лучший фильм года».

Среди претендентов кинокартины «Довлатов» Алексея Германа-младшего, драма «Война Анны» Алексея Федорченко, «Человек, который удивил всех» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Лето» Кирилла Серебренникова.

Тожественная церемония вручения победителям премии намечена на 30 марта 2019 года.

Кинопремия «Ника» была учреждена Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения прошла в 1988 году в Центральном доме кинематографистов в Москве.

Победителям в 23 номинациях вручаются статуэтки с изображением греческой богини Ники, изготовленные скульптором Сергеем Микульским.

Ранее Пятый канал рассказывал о том какой фильм 2018 года стал лучшим по версии российской Гильдии кинокритиков.

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