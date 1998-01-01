Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Бирюкова

, 10:15 Эфирная новость 55

Канал и фонд «Хрупкие люди» в четверг, 28 февраля, собирали деньги на лечение 11-летнего мальчика с диагнозом «несовершенный остеогенез».

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 229

Каждую пятницу Пятый канал традиционно подводит итоги акции «День добрых дел». Накануне канал совместно с фондом «Хрупкие люди» собирал деньги на лечение 11-летнего Димы Бирюкова с диагнозом «несовершенный остеогенез». При таком заболевании кости ребенка могут сломаться от любого неосторожного движения.

Семья мальчика очень нуждалась в финансовой помощи. Операция, после которой Дима сможет твердо стоять на ногах, стоит 3,2 миллиона рублей. Увы, родные мальчика не располагали такой суммой. Но на помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

В результате было собрано 7,5 миллиона. Семья ребенка благодарит вас за подаренный шанс на спасение.

Ранее Пятый канал сообщал о помощи для десятилетнего Саши, страдающего онкологическим заболеванием.

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