Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Димы Бирюкова

Каждую пятницу Пятый канал традиционно подводит итоги акции «День добрых дел». Накануне канал совместно с фондом «Хрупкие люди» собирал деньги на лечение 11-летнего Димы Бирюкова с диагнозом «несовершенный остеогенез». При таком заболевании кости ребенка могут сломаться от любого неосторожного движения.

Семья мальчика очень нуждалась в финансовой помощи. Операция, после которой Дима сможет твердо стоять на ногах, стоит 3,2 миллиона рублей. Увы, родные мальчика не располагали такой суммой. Но на помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

В результате было собрано 7,5 миллиона. Семья ребенка благодарит вас за подаренный шанс на спасение.

Ранее Пятый канал сообщал о помощи для десятилетнего Саши, страдающего онкологическим заболеванием.