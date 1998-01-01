Видео: Свыше 130 машин столкнулись на заснеженной дороге в США

Чудовищная автокатастрофа произошла на северо-западе США днем в среду, 27 февраля. В условиях плохой видимости на дороге незначительное ДТП привело к цепной реакции столкновений. В результате образовывалось нагромождение из 131 автомобиля.

Местные власти сообщают о 71 пострадавшем и одном погибшем. 30-летний школьный учитель скончался до приезда спасателей. Аварию на трассе 41 уже называют крупнейшей в истории штата Висконсин. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Winnebago County Sheriff’s Office

Чтобы добраться до раненых людей, спасателям приходилось преодолевать полосу препятствий из десятков разбитых машин, засыпанных осколками стекол. В ряде случаев пришлось применять тяжелые инструменты под названием «челюсти жизни», чтобы извлечь пострадавших из салона авто.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры из Каира, где взрыв тепловоза на железнодорожном вокзале унес жизни 28 человек.