«Как только я начал говорить позитив, они пошли!»: Бастрыкин «пожурил» СМИ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время подведения итогов работы ведомства за 2018 год обратился к представителям СМИ с просьбой более ответственно реагировать на важные статистические цифры.

— Я к СМИ обращаюсь, а они пошли сразу. Как только я начал говорить позитив! Вы потом через интернет-ресурсы это распространите, пожалуйста, — попросил глава СК РФ, говоря о статистике оправдательных приговоров в прошлом году.

Как отметил Александр Бастрыкин, из 108 тысяч уголовных дел, которые были направлены в суды следователями, было лишь 516 случаев оправдания.

— Это жесткий критерий качества, — подчеркнул он.

Ранее Пятый канал сообщал, что СК РФ обратился к главе Петербурга Александоу Беглову с просьбой помочь с жильем спецназовцу-инвалиду.